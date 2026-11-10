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TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per 100 mila euro

Azioni proprie, Finanza
TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per 100 mila euro
(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato di aver acquistato, tra il 2 e il 6 novembre 2026, complessive 2.173 azioni ordinarie proprie per un controvalore complessivo di 100.404,90 euro.

Gli acquisti rientrano nel programma di buyback approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2026.

Al 6 novembre la società detiene 396.627 azioni proprie, pari al 3,0495% del capitale sociale.



Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.
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