Acquisti diffusi in Europa con l'ottimismo sull'AI

(Teleborsa) - Acquisti diffusi su Milano e le altre borse europee
. Le performance beneficiano dell'ottimismo sul settore dell'intelligenza artificiale
che ha fatto passare in secondo piano le preoccupazioni per una nuova stretta da parte della Federal Reserve in scia all'inflazione statunitense superiore alle attese.
In particolare, il sentiment beneficia delle ottime prospettive
del fornitore di soluzioni di intelligenza artificiale CoreWeave
e della crescente attesa per la quotazione in borsa di Anthropic
.
Secondo il Financial Times, i banchieri che seguono il produttore del chatbot Claude potrebbero aumentare la valutazione
dell'azienda, in vista dell'offerta pubblica iniziale, a 1.500 miliardi di dollari o più
, segno di una forte domanda da parte degli investitori. Parallelamente, sempre secondo rumours, OpenAI
ha registrato per la prima volta un fatturato trimestrale di 10 miliardi di dollari
.
I dati macro
In attesa della produzione italiana in uscita stamattina, si rileva che l'inflazione tedesca ha rallentato al 2,8%
su base annua a ottobre, rispetto al 3,3% registrato a settembre e in linea al preliminare diffuso il mese scorso. Su base mensile
si registra un -0,2%, uguale alla prima lettura, contro il +0,6% di settembre.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,63%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 86,28 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +102 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,33%.
Gli indici Tra le principali Borse europee
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,03%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dello 0,76%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%.
Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,84% sul FTSE MIB
, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.909 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,78%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star
(+0,88%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in evidenza Technoprobe
, che mostra un forte incremento del 5,82%.
Svetta Mediobanca
che segna un importante progresso del 4,31%.
In luce STMicroelectronics
, con un ampio progresso del 3,69%.
Andamento positivo per Prysmian
, che avanza di un discreto +3,26%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su A2A
, che continua la seduta con -1,22%.
Pensosa Inwit
, con un calo frazionale dello 0,69%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, LU-VE Group
(+3,40%), Banca Ifis
(+2,88%), Intercos
(+2,41%) e Cembre
(+2,29%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -13,08%.
Seduta negativa per WIIT
, che mostra una perdita del 2,20%.
Tentenna Italmobiliare
, con un modesto ribasso dell'1,36%.
Giornata fiacca per Safilo
, che segna un calo dell'1,10%.