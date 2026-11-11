Allianz alza previsioni 2026 su utile operativo dopo record nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Allianz , colosso tedesco dei servizi assicurativi e finanziari, ha conseguito un utile operativo record di 14,1 miliardi di euro primi nove mesi (erano stati 13,1 miliardi di euro nello stesso periodo del 2025). Alla luce di questa solida performance e, salvo catastrofi naturali di grande entità o eventi imprevisti sui mercati dei capitali, il board ha deciso di innalzare il limite superiore del target di utile operativo - fissato a inizio anno in 17,4 miliardi di euro (+/- 1 miliardo di euro) - portandolo a circa 18,6 miliardi di euro.

Condividi

```