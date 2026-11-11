Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Il Petrolio quotato all'ICE di Londra ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 91,69.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 89,32, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 96,44. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 86,94.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)