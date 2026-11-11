Milano 9:04
52.199 +0,86%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:04
10.838 +0,81%
Francoforte 10-nov
26.347 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Il Petrolio quotato all'ICE di Londra ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 91,69.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 89,32, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 96,44. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 86,94.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```