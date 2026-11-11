Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 10 novembre per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude gli scambi in frazionale calo a 1,1168.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,1213, mentre i supporti sono stimati a 1,1132. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,1294.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)