Enervit, i ricavi si consolidano a 77,5 milioni nei nove mesi
(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, il Gruppo Enervit - attivo nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva - ha registrato ricavi pari a 77,5 milioni di Euro, in crescita dello 0,7% rispetto a quanto registrato nell’analogo periodo 2025.
Tale crescita è il risultato di un andamento diverso delle diverse aree di business. In particolare, l’Italia con un peso percentuale sui ricavi totali del 79,3%, presenta una crescita dello 0,6%. L’Estero, che rappresenta il 17,0% dei ricavi, è cresciuto del 31,4%.
Il canale Lavorazioni conto terzi, con un peso sui ricavi del 2,3%, ha registrato una crescita del 5,2%. I ricavi relativi alla distribuzione della bevanda PRIME Hydration, per effetto della conclusione della partnership, con un peso sui ricavi totali dell’1,4% ha registrato una flessione del 73,6% rispetto all’analogo periodo 2025. In termini omogenei, prima dell’effetto PRIME, i ricavi del Gruppo sono cresciuti del
5,0%.
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