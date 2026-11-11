Francoforte: positiva la giornata per Jenoptik

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo tecnologico della fotonica , che tratta in utile del 2,69% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Jenoptik , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo della società di tecnologie ottiche rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 38,59 Euro, mentre i supporti sono stimati a 37,89. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 39,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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