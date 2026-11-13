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Francoforte: si concentrano le vendite su Jenoptik

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Jenoptik
Si muove verso il basso il gruppo tecnologico della fotonica, con una flessione del 2,86%.
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