Francoforte: rosso per PUMA

(Teleborsa) - Pressione sul produttore tedesco di abbigliamento sportivo , che tratta con una perdita del 2,43%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di PUMA subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico di breve periodo della società tedesca di articoli sportivi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26,93 Euro. Rischio di discesa fino a 26,32 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```