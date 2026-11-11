Milano 9:11
52.127 +0,72%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:11
10.829 +0,72%
26.620 +1,03%

GOLD del 10/11/2026

Finanza
GOLD del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,63% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3.995,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4.104,2. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3.959.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```