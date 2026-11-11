Italmobiliare, ricavi aggregati e MOL in crescita nei primi nove mesi

NAV per azione pari a 53,6 euro

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi i ricavi aggregati delle Portfolio Companies industriali del Gruppo Italmobiliare sono cresciuti del 7,9% a 1.284,1 milioni di euro. Il margine operativo lordo è pari a 130,9 milioni, in aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



In particolare, tra le principali Portfolio Companies industriali, ricavi stabili a 271,6 milioni di euro per Caffè Borbone, con margine operativo lordo in aumento del 16,4% a 39 milioni di euro. Continua la crescita dei mercati esteri, con segnali particolarmente

favorevoli dal mercato nordamericano (+50%).



Ricavi in aumento del 5,8% a 54,3 milioni di euro per Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, che nel terzo trimestre ha inaugurato il primo punto vendita diretto in Cina. Crescono a doppia cifra i ricavi e il MOL di CDS-Casa della Salute, rispettivamente a 74,1 milioni di euro (+31%) e 8,8 milioni di euro (+44,7%). Il risultato è frutto del buon andamento sia delle nuove strutture, sia delle cliniche già attive.



Buoni risultati per tutte le partecipazioni di minoranza: Tecnica Group chiude il periodo con ricavi pari a 372,9 milioni di euro (+6,2%) e MOL in aumento del 24,6% a 37,5 milioni. Iseo ha registrato ricavi pari a 122,3 milioni di euro (+7,8%) e margine operativo lordo a 14 milioni (+81,8%). Premi lordi in crescita del 15,1% a 297,2 milioni di euro per Bene Assicurazioni.



Il Net Asset Value di Italmobiliare è pari a 2.251,6 milioni di euro. Il NAV per azione è di 53,6 euro e, in considerazione della distribuzione di dividendi pari a 1,1 euro per azione, è sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2025.



La posizione di cassa netta di Italmobiliare S.p.A. è positiva e pari a 229,5 milioni di euro.



Il Gruppo prosegue nel percorso di valorizzazione degli asset il cui percorso definito in fase d’investimento è giunto a maturazione: a settembre Italmobiliare ha perfezionato la cessione del 9,09% del capitale di Tecnica Group alla Famiglia Zanatta, a ottobre è stato invece sottoscritto un accordo vincolante per la cessione di Capitelli al gruppo CA Animation.

Condividi

```