Londra: balza in avanti Ithaca Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord , che avanza bene del 2,23%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ithaca Energy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' operatore indipendente di petrolio e gas suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,542 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,576. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,522.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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