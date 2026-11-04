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Londra: scambi negativi per Ithaca Energy

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Ithaca Energy
Si muove verso il basso la società petrolifera e del gas del Mare del Nord, con una flessione del 2,78%.
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