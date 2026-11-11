Milano 11:55
51.772 +0,03%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 11:55
10.793 +0,39%
Francoforte 11:55
26.524 +0,67%

Madrid: risultato positivo per ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per ACS
Bene Actividades de Construccion y Servicios, con un rialzo del 2,00%.
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