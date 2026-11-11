New York: luce verde per Coherent

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che tratta in rialzo del 12,67%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coherent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coherent rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Coherent rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 250,6 USD, mentre i supporti sono stimati a 228,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 272,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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