New York: performance negativa per AirBnb

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi , con una flessione del 2,59%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AirBnb rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di AirBnb rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 184,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 179,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 189,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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