Nexi: BlackRock, Capital Fund Management ed ExodusPoint riducono lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Nexi , società attiva nei servizi di pagamento digitali e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), tutti e tre i fondi con posizioni pubblicate sul titolo le hanno ridotte ieri. BlackRock Financial Management è sceso allo 0,65% (rispetto allo 0,78% datato 4 novembre 2026), Capital Fund Management allo 0,58% (rispetto allo 0,69% datato 30 ottobre 2026) ed ExodusPoint Capital Management allo 0,69% (rispetto allo 0,71% datato 9 novembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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