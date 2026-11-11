PALLADIUM del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un trascurabile -0,05%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1.019. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1.044. L'indebolimento del palladio è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1.010.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)