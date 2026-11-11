Milano 9:54
51.964 +0,40%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:54
10.815 +0,59%
26.615 +1,02%

PLATINUM del 10/11/2026

Finanza
PLATINUM del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Ribasso per il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con una flessione dell'1,47%.

Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.559,4. Supporto stimato a 1.519,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.599,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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