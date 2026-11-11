PLATINUM del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Ribasso per il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con una flessione dell'1,47%.
Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.559,4. Supporto stimato a 1.519,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.599,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)