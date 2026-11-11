RCS, ricavi stabili nei primi nove mesi del 2026

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi i ricavi consolidati di RCS MediaGroup , gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, sono stati pari a 583,6 milioni, stabili rispetto a 583 milioni nel corrispondente periodo del 2025. I ricavi digitali si sono attestati al 27% del totale.



EBITDA, EBIT e Risultato Netto sono rispettivamente 86,2 milioni, 46,3 milioni e 28,4 milioni, in calo rispettivamente da 91,8 milioni, 52,6 milioni e 31,6 milioni nei primi nove mesi del 2025.



La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2026 è positiva per 32,7 milioni in miglioramento di 16,7 milioni rispetto a fine 2025, dopo aver distribuito dividendi per circa 36,4 milioni.



A fine settembre le testate del Gruppo raggiungono una customer base digitale attiva di oltre 1,4 milioni di abbonamenti, 805 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano in edicola, 263 mila per Gazzetta, 208 mila per El Mundo e 153 mila per Expansion.

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