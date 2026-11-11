Sicily by Car, ricavi da noleggio salgono a 146 milioni nei nove mesi

(Teleborsa) - Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, nei primi nove mesi del 2026 ha consuntivato un Valore della Produzione pari a 157,1 milioni di euro, in crescita su base annua del 18,1%, trainato dall’espansione dei ricavi da noleggio in Italia (+15,2%) e dal crescente contributo delle attività estere (+79,7%)



I Ricavi da noleggio si attestano a 146,1 milioni (+21,8%), grazie alla crescita delle giornate di noleggio (+12,8%) e della tariffa media giornaliera (+8%). L’estero sale a 22,1 milioni (+79,7%), pari al 15% circa del totale (10% nei 9M 2025) e al 18,5% nel solo terzo trimestre, con la Spagna primo mercato estero del Gruppo. La Tariffa media giornaliera (revenue per day) in Italia è cresciuta dell’11%, superiore al mercato (+6,8%), con giornate di noleggio in aumento (+3,7%) a fronte di un mercato in calo (-1,9%). La quota di mercato di Sicily by Car sale al 9,1% dall’8,3% dei primi nove mesi del 2025.



L'EBITDA aumenta del 29% a 49,7 milioni, con un margine salito al 31,6% dal 28,9%, grazie al contributo dell’Italia (44,5 milioni,v+16,1%) e delle attività estere (5,2 milioni da Euro 0,2 milioni). L'EBIT balza di circa il 52% a 31,1 milioni, con il relativo margine al 19,8%, in aumento di 440 punti base.



La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 1,5 milioni, in miglioramento di 15,4 milioni rispetto al dato cash negative per13,9 milioni di fine giugno 2026, grazie alla forte generazione di cassa del terzo trimestre, tipica della stagionalità del business. La PFN è sostanzialmente in linea con il 30 settembre 2025 (1,9 milioni) pur dopo investimenti in flotta di proprietà per Euro 33 milioni a supporto dell’espansione internazionale



Evoluzione prevedibile della gestione



I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano le prospettive favorevoli per l’esercizio in corso. Per il 2026 il Gruppo prevede una crescita di valore della produzione, EBITDA margin ed EBIT margin rispetto al 2025. La robusta generazione di cassa operativa del terzo trimestre ha permesso di riportare già al 30 settembre 2026 la Posizione Finanziaria Netta in positivo per 1,5 milioni. Forte di tale solidità finanziaria, nel quarto trimestre il Gruppo ha deciso di acquisire in proprietà uno stock selezionato di autovetture già in flotta, per un investimento di circa 15 milioni, cogliendo condizioni di mercato favorevoli in vista della stagione 2027. Per effetto di tale investimento, che si attende parzialmente compensato dagli incassi dell’ordinaria dismissione di fine stagione dei veicoli di proprietà, la PFN al 31 dicembre 2026 è attesa lievemente negativa (cassa netta di 12,8 milioni al 31 dicembre 2025). Escludendo tale investimento, la PFN di fine esercizio è attesa positiva.



Il commento del presidente Tommaso Dragotto



"I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano la forza del nostro modello di business e la validità delle scelte strategiche intraprese. Il Valore della Produzione ha raggiunto 157 milioni di euro, in crescita di oltre il 18%, e la redditività è migliorata in modo significativo: l’EBITDA sale a 49,7 milioni di euro, con un margine del 31,6%. In Italia sono cresciuti sia la tariffa media giornaliera (+11%) sia i volumi di noleggio, nonostante un mercato in calo, portando la nostra quota di mercato al 9,1%. All’estero i ricavi da

noleggio sono cresciuti di quasi l’80%, con la Spagna che è diventata il nostro primo mercato internazionale, e le attività estere contribuiscono ormai positivamente anche a livello di EBIT. La forte generazione di cassa del terzo trimestre ha portato la Posizione Finanziaria Netta in territorio positivo, nonostante gli importanti investimenti sostenuti soprattutto per lo sviluppo internazionale".

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