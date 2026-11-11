Telmes, ricavi balzano di quasi il 30% nei nove mesi

(Teleborsa) - Telmes , società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l’efficienza elettrica, comunica i ricavi consolidati al 30 settembre 2026 pari a 8,5 milioni di euro, in crescita del 29,1% rispetto a 6,6 milioni

del pari periodo del 2025, sostenuti dalla domanda nei mercati strategici presidiati: data center, infrastrutture idriche, ferroviarie ed energetiche, mobilità elettrica ed energie rinnovabili.



Nel periodo il Gruppo ha ampliato il portafoglio ordini con nuove commesse, tra cui la fornitura dei quadri elettrici per il dissalatore del fiume Tara, gli impianti elettrici per l’impianto a idrogeno delle Ferrovie della Calabria a Cosenza, il cui valore è salito a ottobre a circa 2,0 milioni di euro, e il revamping tecnologico del depuratore Gennarini di Taranto, del valore di 0,8 milioni di euro, con esecuzione che si estende al primo semestre 2027. Proseguono inoltre gli investimenti nell’automazione delle linee produttive e nella trasformazione dei processi in ottica AI.

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