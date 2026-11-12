Accordo rappresentanza, Gamberini (Legacoop): "Imprese e sindacati si sono assunti una responsabilità. Ora il Governo faccia la sua parte"

(Teleborsa) - L’intesa raggiunta nella notte da Cgil, Cisl, Uil, Legacoop e altre dodici e associazioni d’impresa su rappresentanza e assetti contrattuali riafferma il ruolo della contrattazione collettiva nel garantire salari dignitosi e tutele. L’accordo individua criteri verificabili per misurare la rappresentatività delle organizzazioni e confrontare i trattamenti economici. Riconosce inoltre la specificità della forma cooperativa e la pari dignità del suo sistema contrattuale.



"Con questo accordo, imprese e sindacati si sono assunti una responsabilità comune. Hanno ribadito il valore della contrattazione collettiva per garantire salari dignitosi e tutele e hanno condiviso criteri verificabili per misurare la rappresentatività e confrontare i trattamenti economici. È un passo che dà più forza ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e riduce lo spazio per i contratti pirata. Per Legacoop è importante che l’intesa riconosca la specificità della forma cooperativa e la pari dignità della sua contrattazione", dichiara Simone Gamberini, presidente di Legacoop.



L’addendum all’intesa raccoglie una proposta avanzata da Legacoop e condivisa da tutti i firmatari. La richiesta è di modificare il Codice dei contratti pubblici per introdurre un meccanismo automatico e obbligatorio di revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi che recepisca gli aumenti salariali previsti dai rinnovi dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.



"Con l’addendum, imprese e sindacati hanno fatto propria una proposta di Legacoop e hanno assunto un impegno comune. Quando il rinnovo di un contratto nazionale comporta aumenti salariali, anche il prezzo che la pubblica amministrazione paga per quel servizio deve tenerne conto. Lasciare il costo degli aumenti interamente a carico delle imprese penalizza chi applica correttamente i contratti e mette sotto pressione la qualità dei servizi", prosegue Gamberini.



"Ora chiediamo al Governo di fare la sua parte. Se lo Stato riconosce il valore della contrattazione collettiva, deve trarne le conseguenze anche quando agisce come committente. La legge di bilancio e il decreto Infrastrutture offrono due occasioni per intervenire subito. Chiediamo a maggioranza e opposizioni di convergere in Parlamento e tradurre in una norma l’impegno assunto da tutte le parti firmatarie", conclude Gamberini.

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