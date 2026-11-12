Alerion, nove mesi in crescita con ricavi a +7,9%. Piano industriale entro marzo

(Teleborsa) - Alerion Clean Power , gruppo attivo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi complessivi pari a 121,8 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto ai 112,9 milioni dello stesso periodo del 2025. I ricavi operativi salgono del 14% a 108,7 milioni, trainati dall'aumento dei volumi e dei prezzi di vendita. Le coperture sui prezzi hanno avuto un impatto negativo di circa 2,4 milioni. L'EBITDA cresce del 6,2% a 78,3 milioni, con un margine del 72% sui ricavi operativi.



La produzione elettrica si attesta a 903,6 GWh, in aumento del 4,7%. A parità di perimetro, cioè escludendo l'impianto di Eolica PM ceduto nel quarto trimestre 2025, la crescita sale al 17,7%. Hanno contribuito i nuovi impianti fotovoltaici in Romania e in Italia e il parco eolico in Irlanda acquisito a fine 2025. La produzione fotovoltaica cresce del 46% e quella eolica all'estero del 42,4%. Nel terzo trimestre, stagionalmente meno ventoso, la produzione è rimasta sostanzialmente in linea con un anno prima.



L'indebitamento finanziario netto contabile sale a 740,4 milioni, dai 563,6 milioni di fine 2025, per gli investimenti nei nuovi impianti in Romania e in Italia e per la distribuzione di dividendi. Calcolato secondo i criteri ESMA, il debito è pari a 814,3 milioni.



Alerion sta preparando il nuovo Piano Industriale, che sarà presentato entro il primo trimestre del 2027. Il piano terrà conto dell'evoluzione dello scenario energetico internazionale. Accanto alla produzione da rinnovabili, con impianti di proprietà e operazioni di equity recycling, prevede nuove iniziative nei sistemi di accumulo a batterie (BESS) e nello sviluppo di data center. L'obiettivo è valorizzare il portafoglio di asset, diversificare i ricavi e rafforzare la redditività.



(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)

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