Aquafil, fatturato flette a 399,2 milioni e l'EBITDA sale a 58 milioni al 30 settembre

(Teleborsa) - I ricavi al 30 settembre 2026 di Aquafil sono stati pari a 399,2 milioni, di cui 129,8 milioni del terzo trimestre, registrando un decremento dello 0,7% e un incremento del 7,4% rispetto ai medesimi periodi dell’esercizio precedente. La variazione è principalmente riconducibile al meccanismo di aggiustamento dei prezzi di vendita al costo della materia prima che nel terzo trimestre ha iniziato a riflettere l’aumento dei costi del trimestre precedente. I volumi hanno avuto un andamento pressoché in linea con gli scorsi periodi, registrato un incremento dello 0,1% nei primi nove mesi e un decremento del 0,6% nel terzo trimestre rispetto allo stesso perimetro del 2025.



L'EBITDA si attesta a 58,0 milioni, di cui 17,5 milioni del terzo trimestre, in aumento del 5,6% e del 5,5% rispetto ai medesimi periodi dell’esercizio precedente. L’EBITDA margin al 30 settembre 2026 raggiunge il 14,5% contro il 13,7% del medesimo periodo dell’esercizio precedente.



L'incremento evidenziato rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente è da ricondurre principalmente all’efficace politica di approvvigionamento delle materie prime nonché alle efficienze operative derivanti dal processo di produzione ECONYL® e alla

prosecuzione delle iniziative di razionalizzazione costi.



L'EBIT è stato pari a 17,9 milioni, di cui 4,8 milioni del terzo trimestre. La variazione positiva di 10,9 milioni (+155%) registrata rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente è da ascriversi principalmente alla dinamica dell’EBITDA e alla diminuzione degli ammortamenti.



Il Risultato netto è stato un utile pari a 3,3 milioni, in forte aumento rispetto a 0,4 milioni del medesimo periodo dell’esercizio precedente, nonostante l’impatto delle differenze cambio.



Al 30 settembre 2026, la posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a 201,8 milioni, in forte decremento rispetto a 227,1 del 30 settembre 2025 e a 209,5 milioni del 31 dicembre 2025.



Riguardo l'outlook, la visibilità sull’evoluzione della domanda globale rimane parziale ma la rapidità di adattamento commerciale e il rigore operativo finora dimostrati permettono al Gruppo di affrontare il quarto trimestre con fiducia, confermando le previsioni per il 2026.

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