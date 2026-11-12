Burberry, Cina e Americhe sostengono le vendite nel semetre

Confermate le previsioni di crescita per ricavi e margini su base annua

(Teleborsa) - La strategia di Burberry , volta a ridurre i prezzi e a rivolgersi a una clientela che aspira ad accedere al mondo del lusso, sta dando i suoi frutti, con la crescita in Cina che va in controtendenza rispetto al rallentamento generale del settore.



Nel primo semestre 2026 le vendite nei negozi comparabili sono aumentate del 4%, con una crescita in ogni segmento, incluse le borse (storicamente meno richieste), mentre le vendite all'ingrosso sono salite del 17%, superando le aspettative dell'azienda. Nel secondo trimestre, conclusosi il 26 settembre, le vendite nei negozi comparabili hanno superato le previsioni degli analisti, trainate da un incremento del 5% nella Grande Cina e da un balzo dell'11% nelle Americhe, un altro mercato cruciale per il marchio di lusso celebre per il suo motivo tartan.



Le vendite sono diminuite nell'area che comprende Europa e Medio Oriente; Burberry ha inoltre segnalato una contrazione della spesa da parte dei turisti.



Burberry ha confermato le previsioni di crescita per ricavi e margini su base annua, senza tuttavia fissare obiettivi specifici. L'azienda ha programmato un "capital markets day" per il mese di marzo, durante il quale verranno forniti aggiornamenti sulla strategia aziendale.



(Foto: © Ritu Jethani / 123RF)

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