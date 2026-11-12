Cembre, nei nove mesi ricavi a +15,4% e utile netto a +27,4%

(Teleborsa) - Cembre , società del segmento STAR tra i principali produttori europei di connettori elettrici e degli utensili per la loro installazione, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 207,6 milioni di euro, in crescita del 15,4% rispetto ai 179,9 milioni dello stesso periodo del 2025.



Le vendite crescono in tutte le aree. In Italia salgono del 12,8% a 83,5 milioni, negli altri mercati europei del 12,5% a 96,3 milioni. Corrono soprattutto i mercati extraeuropei: +37,4% a 27,8 milioni, pari ormai al 13,4% del fatturato.



L'EBITDA sale del 22,9% a 68,1 milioni, con un margine che passa dal 30,8% al 32,8% grazie alla minore incidenza del costo del venduto. Il costo del personale cresce del 10,4%, con l'organico medio passato da 928 a 988 dipendenti, ma la sua incidenza sul fatturato scende dal 26,6% al 25,4%. L'EBIT aumenta del 24,9% a 56,1 milioni, con un margine del 27%. L'utile netto cresce del 27,4% a 41,0 milioni, pari al 19,7% dei ricavi.



Il terzo trimestre accelera: i ricavi salgono del 19,6% a 66,5 milioni, l'EBITDA del 23% a 20,9 milioni e l'utile netto del 28,1% a 12,2 milioni.



L'indebitamento finanziario netto sale a 21,2 milioni, dagli 0,5 milioni di fine 2025. Pesano l'aumento del magazzino, sia di prodotti finiti per servire rapidamente i clienti sia di materie prime per sostenere i maggiori volumi produttivi, e i dividendi distribuiti nell'anno per 34,6 milioni. Gli investimenti nei nove mesi ammontano a 16,1 milioni.



La crescita prosegue anche dopo la chiusura del trimestre. Al 31 ottobre i ricavi progressivi segnano un aumento del 15,6% rispetto ai primi dieci mesi del 2025, a conferma, secondo il presidente e amministratore delegato Giovanni Rosani, "dell'ottimo andamento delle vendite registrato nel 2026".

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