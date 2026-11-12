COP31: all’Italian Pavilion il dialogo internazionale su acqua ed energia

FEEM e Water Academy SRD Foundation a confronto su gestione sostenibile dell’acqua, transizione energetica ed economia circolare

(Teleborsa) - In occasione della COP31, in programma ad Antalya, sabato 14 novembre dalle ore 11.30 alle ore 13.00 l'Italian Pavilion ospiterà "The Water-Energy Nexus – A Multilateral Dialogue on Water and Sustainable and Responsible Development for Circular Business Opportunities", un incontro internazionale dedicato alle interdipendenze tra sicurezza idrica, sicurezza energetica e sviluppo sostenibile e responsabile.



Promosso da FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei e Water Academy SRD Foundation, in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, l'appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca e del settore privato per approfondire le sfide legate alla crescente pressione sui sistemi idrici e individuare possibili strategie di cooperazione e investimento.



L'acqua è il fondamento biologico, economico e strategico di ogni modello di sviluppo. In un contesto segnato dal cambiamento climatico, dal crescente stress idrico e dall'aumento della domanda energetica, il paradigma del Water-Energy Nexus mette in luce le interdipendenze tra sicurezza idrica, sicurezza energetica e benessere delle comunità.



Adottare la prospettiva del Nexus significa superare l'approccio settoriale alla gestione delle risorse idriche ed energetiche e riconoscere nell'acqua un fattore abilitante della transizione energetica e dello Sviluppo Sostenibile e Responsabile.



In questa prospettiva, l'Italia può contare su un vantaggio competitivo legato alla propria sovranità idrica e alla posizione strategica nel Mediterraneo, riconosciuto anche dal settore privato. Valorizzarlo richiede tuttavia una strategia integrata e investimenti adeguati, volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo sostenibile attraverso la gestione delle risorse, l'innovazione tecnologica, i partenariati multi-stakeholder e modelli di finanziamento in grado di sostenere infrastrutture resilienti, replicabili e scalabili. Il bacino del Mediterraneo si configura come un laboratorio privilegiato per soluzioni integrate acqua-energia, per l'adattamento climatico e per la cooperazione multilaterale.



Muovendo dall'esperienza della Water Academy SRD Foundation e avvalendosi delle competenze del Consiglio italiano dell'IHP (Programma Idrologico Intergovernativo dell'UNESCO), l'iniziativa promuove un dialogo internazionale orientato all'azione e a soluzioni operative, capaci di tradurre cooperazione e investimenti in benefici concreti per le comunità, gli ecosistemi e lo Sviluppo Sostenibile e Responsabile. La discussione mira a individuare raccomandazioni attuabili per rafforzare la resilienza idrica, far avanzare lo sviluppo sostenibile e responsabile e favorire partenariati intersettoriali.



La mattinata sarà aperta dagli interventi di Miguel de França Doria, Direttore dell'UN World Water Assessment Programme, e Abdelhamid El-Zoheiry, rappresentante del Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica dell'Egitto e Co-Chair del Board of Trustees della PRIMA Foundation. Seguiranno due tavole rotonde dedicate rispettivamente al rapporto acqua-energia e alle sinergie tra acqua e idrogeno per la decarbonizzazione delle regioni europee. A moderare i lavori sarà Alessandro Leto, Founder ed Executive Director di Water Academy SRD Foundation e rappresentante italiano presso UNESCO/IHP.



Il programma proseguirà con due tavole rotonde tematiche. La prima, dedicata al Water-Energy Nexus, approfondirà le interconnessioni tra gestione delle risorse idriche, sicurezza energetica e sviluppo sostenibile, con un confronto tra esperienze istituzionali e industriali. La seconda, incentrata sul Water-Hydrogen Nexus, esplorerà invece il ruolo dell'idrogeno nella decarbonizzazione delle piccole regioni europee, valorizzando le sinergie tra università, imprese e settore pubblico.







(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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