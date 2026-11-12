COP31: il quartiere della Guardia di Finanza vince il WCES

Il progetto, selezionato da ENEA, entra anche nella top 10 mondiale dei Renovated Buildings

(Teleborsa) - Il Quartiere Residenziale della Guardia di Finanza di Campobasso si è aggiudicato il titolo di Campione italiano di efficienza energetica per gli edifici al World Championship for Energy Savings (WCES), il Campionato mondiale per il risparmio energetico che premia gli edifici che hanno conseguito significativi risultati in termini di riduzione dei consumi a seguito di interventi di riqualificazione energetica. Il riconoscimento, consegnato oggi nell’ambito della COP31 sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya (Turchia), è stato conseguito grazie agli interventi di riqualificazione realizzati nell’ambito del Programma per la PA centrale PREPAC, per il quale ENEA svolge un ruolo di supporto tecnico. Inoltre, la struttura è entrata anche nella top 10 mondiale "categoria Renovated Building Pathway".



Nell’ambito dell’iniziativa, ENEA, in qualità di braccio tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il PREPAC, ha selezionato gli interventi di riqualificazione energetica più significativi realizzati dalla Pubblica Amministrazione centrale. Inoltre, ha collaborato alla valutazione delle prestazioni energetiche conseguite dopo gli interventi, attraverso l’analisi dei consumi effettivamente registrati dagli edifici candidati.



"Si tratta di un approccio coerente con il principio che ispira il WCES, sintetizzato nel motto No pledges. No simulations. Only results, che premia non le prestazioni teoriche o simulate, ma i risultati concreti e verificabili ottenuti sul campo", sottolinea Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano.



Oltre al Quartiere Residenziale della Guardia di Finanza di Campobasso, l’Italia ha partecipato alla competizione internazionale con altri due edifici pubblici, la sede del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona e la Caserma Provinciale dei Vigili del Fuoco di Anzio.



"Questo riconoscimento valorizza l’impegno dell’Italia nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e nel percorso di decarbonizzazione del settore", dichiara la Direttrice del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica, Ilaria Bertini. "Il risultato – aggiunge – dimostra come gli interventi promossi attraverso il programma PREPAC possano tradursi in benefici energetici concreti e misurabili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e di transizione verso un ambiente costruito più sostenibile".



Il Campionato mondiale per il risparmio energetico è promosso dalla Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) e da Action for Market Transformation (A4MT), che ne cura il coordinamento operativo.



Il 20 novembre ENEA sarà inoltre presente alla COP31 nel panel Energy Efficiency in Public Buildings: Decarbonisation and Investment Pipelines. Obiettivo dell’incontro promuovere l’efficienza energetica e la decarbonizzazione negli edifici pubblici, trasformando le analisi energetiche in progetti di riqualificazione bancabili grazie ai "passaporti di ristrutturazione degli edifici" (Building Renovation Passports - BRP). Alla conferenza prenderà parte Nicolandrea Calabrese, Responsabile Laboratorio efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano, per approfondire le ultime novità e strategie del settore.

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