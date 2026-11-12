Milano 17:17
51.875 -0,14%
Nasdaq 17:17
28.502 +0,45%
Dow Jones 17:17
52.733 +0,47%
Londra 17:17
10.864 +0,26%
Francoforte 17:17
26.802 +0,52%

Crolla a New York Nebius Group

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Nebius Group
In forte ribasso l'azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI, che mostra un -14,84%.
Condividi
```