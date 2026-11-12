FILA, nei nove mesi ricavi a +12,6% con Seven. Utile triplicato dalla vendita di DOMS

(Teleborsa) - FILA , gruppo attivo negli strumenti per scrivere, disegnare e colorare, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 512 milioni di euro, contro i 460,9 milioni dello stesso periodo del 2025. La crescita è del 12,6% a cambi costanti e include 70,8 milioni dal consolidamento del Gruppo Seven. L'effetto cambi è stato negativo per 6,8 milioni, soprattutto per la debolezza di dollaro, lira turca e peso argentino.



L'EBITDA normalizzato sale del 15,2% a cambi costanti a 106,4 milioni, con un margine del 20,8% (20,4% un anno prima). Seven ha contribuito per 14,1 milioni. L'utile netto di gruppo sale a 64,1 milioni dai 20,6 milioni dei nove mesi 2025, grazie soprattutto alla plusvalenza sulla cessione del 7% di DOMS, la società indiana partecipata da FILA, avvenuta tramite accelerated bookbuilding. L'utile netto normalizzato si attesta a 48,1 milioni, contro 36,5 milioni.



Per area, il Nord America ha ricavi stabili a cambi costanti a 218,9 milioni. Dopo un'estate molto positiva, il terzo trimestre ha registrato un rallentamento, con una ripresa attesa nel quarto. Il margine dell'area sale però al 27%, grazie a rialzi dei prezzi, efficienze e al rimborso dei dazi statunitensi aggiuntivi. L'Europa cresce del 38% a 230,6 milioni grazie a Seven, compensando l'incendio nello stabilimento Daler Rowney nel Regno Unito, dove la produzione è ripartita a inizio novembre, e i ritardi nelle consegne dal Messico. Il Centro-Sud America cala dell'11,5% a 51,1 milioni e vede dimezzarsi la marginalità. Pesano il difficile contesto in Messico, la concorrenza di prodotti cinesi importati illegalmente e le inefficienze legate al trasferimento della produzione dalla Cina al Messico.



Il free cash flow to equity è negativo per 34,8 milioni, in linea con i -32,3 milioni dei nove mesi 2025 nonostante l'assorbimento di cassa di Seven. Il debito bancario netto scende a 198,6 milioni, dai 202,9 milioni di fine settembre 2025. La cessione della quota DOMS ha portato 73,8 milioni, che hanno compensato l'acquisizione di Seven (54,9 milioni), il debito netto della società acquisita (19,2 milioni), i dividendi (37,1 milioni) e il buyback (4,2 milioni).



L'AD Massimo Candela ha definito i risultati "soddisfacenti in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso". Ha citato le tensioni nello stretto di Hormuz, che continuano a spingere i costi energetici e logistici. Per risolvere le inefficienze in Messico, FILA ha già avviato una riallocazione della produzione in India, con l'obiettivo di chiudere la questione entro l'inizio del 2027.



FILA conferma la guidance 2026, con una crescita a doppia cifra di ricavi ed EBITDA normalizzato e un free cash flow to equity tra 40 e 50 milioni. Secondo Candela, il dato si collocherà nella parte alta della forchetta, grazie al buon andamento degli ordini di fine anno.

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