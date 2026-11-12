Fincantieri, flette il giro d'affari ma Ebitda +10,9% nei nove mesi

Migliorata la guidance 2026 per l'EBITDA e il rapporto PFN adjusted / EBITDA

(Teleborsa) - Fincantieri ha archiviato i primi nove mesi del 2026 con ricavi a circa 6,6 miliardi di euro, in leggera flessione rispetto ai 9M 2025, trainati da una solida crescita nei business commerciali e dell’Underwater. Nel settore della Difesa, il confronto su base annua

riflette il beneficio one-off dell’ordine per due PPA/MPCS per l’Indonesia, registrato nel 2025, e la rimodulazione dei programmi della US Navy, i cui ordini sono attesi nei prossimi mesi.



L'EBITDA raggiunge 511 milioni, in aumento del 10,9% rispetto ai primi nove mesi del 2025, con un EBITDA margin del 7,7%, in crescita di circa 0,8 punti percentuali rispetto al periodo corrispondente del 2025.



La Posizione finanziaria netta (PFN) adjusted, a debito per euro 730 milioni al termine dei primi nove mesi del 2026, risulta in forte miglioramento rispetto al dato di fine 2025, pari a euro 1.311 milioni, e in ulteriore riduzione rispetto al primo semestre 2026, per effetto della generazione di cassa registrata nel periodo. Il rapporto di indebitamento (PFN adjusted/EBITDA LTM) è pari a circa 1,0x, in significativo miglioramento rispetto al rapporto di 1,9x registrato al 31 dicembre 2025.



Escludendo l’effetto dell’aumento di capitale da circa euro 500 milioni, concluso con successo a febbraio 2026, la PFN adjusted risulterebbe comunque in miglioramento a euro 1.208 milioni, con un rapporto di indebitamento di 1,7x. I proventi dell’aumento di capitale sono destinati integralmente al finanziamento delle acquisizioni nel business Underwater annunciate a luglio 2026, il cui perfezionamento non determina impatti sulla guidance 2026 relativa al rapporto PFN adjusted/EBITDA, mentre è atteso contribuire al miglioramento dei target di leverage previsti dal Piano Industriale per il 2028 e il 2030.



I dati commerciali

La performance commerciale nei primi nove mesi del 2026 conferma il macrotrend di crescita in tutti i segmenti, con un backlog che raggiunge livelli record a euro 44,7 miliardi, in crescita del 8,8% rispetto al 31 dicembre 2025, e un soft backlog2 pari a euro 27,9 miliardi. Il carico di lavoro complessivo si attesta a circa euro 72,6 miliardi, in crescita del 14,9% rispetto al 31 dicembre 2025 e pari a 7,9 volte i ricavi del 2025. Al 30 settembre 2026 il portafoglio del Gruppo è composto da 90 navi con consegne previste fino al 2036 (2039 considerando l’ordine per Princess Cruises siglato ad aprile 2026 e non ancora efficace). Nei primi nove mesi del 2026 sono stati finalizzati nuovi ordini per euro 9,7 miliardi, pari a circa l’88% del target annuale di circa euro 11 miliardi indicato al Capital Markets Day a febbraio 2026.



La guidance

Fincantieri migliora la guidance 2026 per l’EBITDA e il rapporto PFN adjusted / EBITDA e conferma gli altri target comunicati in occasione della presentazione dei risultati 1Q 2026:

– Ricavi a circa euro 9,3-9,4 miliardi;

– EBITDA tra euro 715 milioni ed euro 725 milioni (da "tra euro 700 milioni e euro 710 milioni");

– Utile netto tra euro 140 milioni e euro 180 milioni;

– Rapporto PFN adjusted / EBITDA a circa 1,7x (1,0x includendo l'aumento di capitale completato a febbraio 2026) rispetto alla precedente guidance di circa 2,0x (1,3x includendo l’aumento di capitale completato a febbraio 2026).

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