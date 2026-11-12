FNM, guidance 2026 confermata con revisione a ribasso su PFN Rettificata e investimenti

(Teleborsa) - FNM ha riportato nei nove mesi ricavi aumentati del 3,5% a 521,3 milioni, trainati dai maggiori canoni di noleggio sui rotabili principalmente attribuibili ai convogli TSR e Coradia, dai canoni per le attività di revamping e manutenzione ciclica eseguite, oltre che dalle consegne progressive dal mese di aprile di 13 nuovi rotabili noleggiati a Trenord e dalle plusvalenze realizzate sulla vendita di beni immobili e materiale rotabile per 2,0 milioni.



L'andamento ha beneficiato inoltre della crescita dei pedaggi autostradali per il maggior traffico, dell'adeguamento delle tariffe autostradali riconosciuto dal 1° gennaio 2026 e della vendita di energia grazie all’attivazione di nuovi impianti. La dinamica è stata parzialmente controbilanciata dalla contrazione dei ricavi connessi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del trasporto su gomma che nei 9 mesi 2025 erano supportati rispettivamente da indennizzi assicurativi per 2,6 milioni e ristori Covid-19 per 4,6 milioni.



L'EBITDA è pari a 187,3 milioni (+1,7%), con un rapporto EBITDA rettificato/ricavi pari a 35,9% (36,6% nei nove mesi 2025). Il risultato operativo aumenta di 0,5 milioni.



L'utile netto attribuibile agli azionisti della controllante è pari a 65,2 milioni, in aumento di 3,8 milioni rispetto ai 61,4 milioni dei primi nove mesi 2025, che avevano beneficiato di alcune componenti positive di reddito di natura straordinaria.



Al 30 settembre 2026 la PFN Rettificata è pari a 728,4 milioni, che si confronta con 722,5 milioni al 31 dicembre 2025. La PFN complessiva, che include gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12 per gli investimenti relativi al rinnovo del materiale rotabile, è pari a 688,8 milioni (680,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2025).



Per il 2026 il Gruppo FNM conferma le stime di EBITDA e aggiorna la previsione degli investimenti lordi e dell'indebitamento

finanziario netto come segue: EBITDA rettificato tra 230 e 240 milioni; investimenti lordi stimati pari a 250-300 milioni (precedentemente 300-350 milioni); PFN Rettificata tra 730 e 770 milioni (precedentemente 750-800 milioni); rapporto PFN Rettificata/EBITDA atteso nell’intervallo 3,0x - 3,5x.





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