Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA

(Teleborsa) - Bene la compagnia farmaceutica tedesca , con un rialzo del 2,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo della società chimico-farmaceutica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,6 Euro e primo supporto individuato a 152,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 162,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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