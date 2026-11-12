Gefran, nei nove mesi ricavi a +3,5% e utile netto a 9 milioni. Ordini a +7,9%

(Teleborsa) - Gefran , gruppo bresciano dell'automazione industriale quotato sul segmento STAR, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 108,8 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto ai 105,1 milioni dello stesso periodo del 2025. A cambi costanti la crescita sarebbe del 3,9%. Nel terzo trimestre il fatturato sale del 6,2% a 35 milioni.



Per segmento, i componenti per l'automazione crescono dell'8% a 45,5 milioni, i sensori del 2% a 70,6 milioni. Per area geografica, l'Italia sale del 2,7% e l'Asia del 9,5% (10,4% a cambi costanti). L'America è stabile (+0,5%). In Europa, la crescita dei Paesi extra-UE, Regno Unito in testa, compensa la flessione dell'area comunitaria. Positivo il segnale degli ordini, cresciuti del 7,9% nei nove mesi: +14,9% nei componenti per l'automazione e +4,3% nei sensori.



L'EBITDA scende dell'1,6% a 18,6 milioni, con un margine del 17,1% contro il 17,9% di un anno prima. Pesano l'aumento degli altri costi operativi e del costo del personale, legato all'organico più ampio dopo l'acquisizione del 2025 e al rafforzamento delle funzioni a supporto della strategia. L'EBIT si attesta a 12,3 milioni (-4,4%). L'utile netto sale invece a 9,0 milioni dagli 8,8 milioni del 2025, grazie al saldo della gestione finanziaria tornato in positivo.



La posizione finanziaria netta resta positiva per 27,8 milioni, contro i 32,8 milioni di fine 2025. La gestione caratteristica ha generato 17,7 milioni di cassa, assorbiti dagli investimenti, saliti a 13,4 milioni dai 5,1 milioni del 2025, e dai dividendi per 6,1 milioni. Tra gli investimenti figura la riqualificazione di un edificio a Provaglio d'Iseo che dal 2027 diventerà il nuovo polo produttivo e tecnologico e la nuova sede del gruppo.



Dal 1° ottobre Gefran ha completato l'acquisizione dell'intero capitale del gruppo brasiliano Novus. L'operazione rafforza la presenza in America Latina e punta a sinergie su reti commerciali, produzione, acquisti e ricerca e sviluppo.



L'amministratore delegato Marcello Perini si è detto soddisfatto dei risultati del terzo trimestre, che "rafforzano la dinamica di crescita organica registrata nei primi nove mesi". Novus, ha aggiunto, rappresenta "un passaggio strategico di grande rilevanza". Per la parte finale dell'anno Gefran mantiene un approccio di cauto ottimismo. Il gruppo si attende una crescita organica dei ricavi in linea con il trend finora realizzato e il mantenimento di una marginalità operativa positiva.

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