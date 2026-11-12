IGD, nei nove mesi utile netto a 28,6 milioni e FFO a +17,7%. Alzata la guidance 2026

(Teleborsa) - IGD , società immobiliare quotata sul segmento STAR e specializzata in centri commerciali, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di gruppo pari a 28,6 milioni di euro, 11 milioni in più rispetto ai 17,6 milioni dello stesso periodo del 2025. L'utile netto ricorrente (FFO) sale del 17,7% a 36,6 milioni, soprattutto grazie alla riduzione degli oneri finanziari ricorrenti.



Il CdA ha aperto la presentazione dei conti con un ricordo dell'amministratore delegato Roberto Zoia, la cui improvvisa scomparsa, si legge nella nota, "ha rappresentato una grave perdita per tutto il Gruppo". Secondo il consiglio, i risultati confermano la solidità del percorso intrapreso sotto la sua guida.



Il net rental income freehold, cioè i ricavi netti da affitti sui centri di proprietà, si attesta a 75,9 milioni, in crescita del 3,4% a perimetro omogeneo. L'EBITDA della gestione caratteristica è pari a 72,4 milioni, +2,1% a parità di perimetro. Il saldo della gestione finanziaria migliora di 10,6 milioni a -33,0 milioni, anche dopo il rifinanziamento di marzo.



Sul fronte operativo, nei centri commerciali italiani gli ingressi crescono del 4,1% e le vendite degli operatori delle gallerie del 4,2%. Ipermercati e supermercati di proprietà segnano +1,3%. Il tasso di occupazione di gallerie e ipermercati sale al 96,31%. I 148 contratti firmati nei nove mesi, tra rinnovi e nuovi ingressi, hanno portato canoni in aumento medio dell'1,8%. Tra i nuovi marchi entrati nei centri del gruppo figurano Normal, Adopt, Smashie e Popeyes. In Romania l'occupazione delle gallerie Winmarkt è al 93,21%.



Prosegue il piano di dismissioni. Il 27 ottobre è stata ceduta un'altra galleria romena per 3,1 milioni, portando a 9 su 15 gli immobili venduti nel Paese, per un controvalore complessivo di 35,6 milioni. Il Loan to Value scende al 42,9%, in linea con l'obiettivo di avvicinarsi al 40% entro fine 2027. Il costo medio del debito è al 5%, contenuto dalle coperture nonostante il rialzo dei tassi. Il 21 ottobre Fitch ha confermato il rating investment grade BBB- e ha migliorato l'outlook da stabile a positivo.



IGD alza la guidance 2026: l'FFO è ora atteso ad almeno 47 milioni, in crescita del 14,1% rispetto al 2025 e del 2,2% rispetto alla stima di agosto.

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