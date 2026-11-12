Merck KGaA alza di nuovo la guidance dopo terzo trimestre solido

Vendite 2026 attese tra 21,5 e 21,9 miliardi dopo crescita organica del 5,1% nel 3Q

(Teleborsa) - Merck KGaA ha alzato per la terza volta le previsioni sugli utili per l'intero anno, sostenuta dai buoni risultati della divisione dedicata alle attrezzature da laboratorio e da un calo, inferiore alle attese, delle vendite di Mavenclad, il farmaco dell'azienda per la sclerosi multipla.



Il gruppo scientifico tedesco ha attribuito il miglioramento delle prospettive alla solida performance trimestrale, agli effetti favorevoli dei tassi di cambio e al perfezionamento – previsto per dicembre – dell'acquisizione di Bio-Techne. L'azienda prevede ora che, negli Stati Uniti, le vendite di Mavenclad si azzereranno a partire da novembre, una data posticipata rispetto alla previsione iniziale di agosto.



Guidance 2026



Per l'intero anno 2026 ora Merck si attende che le vendite nette si collochino in un intervallo compreso tra 21,5 e 21,9 miliardi di euro, e che l'EBITDA rettificato sia compreso tra 6,2 e 6,4 miliardi di euro.



Di conseguenza, il tasso di crescita organica previsto per il fatturato netto si attesta in un intervallo compreso tra +3% e +4%. La crescita organica dell'EBITDA è ora stimata tra +3% e +5%. Ciò si traduce in un utile per azione (EPS) rettificato compreso tra 8,30 e 8,70 euro.



Il terzo trimestre



Merck ha incrementato le vendite nette portandole a 5,6 miliardi di euro (terzo trimestre 2025: 5,3 miliardi di euro). La crescita organica del 5,1% è stata ulteriormente sostenuta da effetti valutari positivi pari all'1,5%. L'EBITDA rettificato si è attestato a 1,7 miliardi di euro, rimanendo sostanzialmente stabile, con il relativo margine al 29,9% (terzo trimestre 2025: 31,4%). L'EPS rettificato è stato pari a 2,32 euro, confermandosi allo stesso livello del trimestre dell'anno precedente.



Nel trimestre, il free cash flow è aumentato del 22,7% su base annua, raggiungendo 1,3 miliardi di euro (terzo trimestre 2025: 1,1 miliardi di euro). La solida generazione di cassa ha favorito il processo di riduzione dell'indebitamento, che alla fine del trimestre risultava in calo del 10,3% rispetto all'inizio dell'anno.





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