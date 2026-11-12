Moltiply Group, ricavi +9% e utile netto +40,7% nei nove mesi

(Teleborsa) - I ricavi per i nove mesi 2026 di Moltiply Group sono pari a 509,0 milioni, in aumento del 9,0% annuo (+0,4% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2026 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente). Tale incremento - spiega l'azienda - è riconducibile alla crescita della Divisione Mavriq, che riporta ricavi in aumento del 21,2%, passando da 268,2 milioni nei primi nove mesi del 2025 ad Euro 325,1 milioni nel medesimo periodo del 2026 (+4,4% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2026 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente).



L’EBITDA aumenta del 15,7% nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2026, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, passando da 120,8 milioni nei primi nove mesi del 2025 a 139,7 milioni nel medesimo periodo del 2026 (+6,6% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2026 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente).



Il risultato operativo aumenta del 10,9% nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2026, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, passando da 75,5 milioni nei primi nove mesi del 2025 a 83,8 milioni nel medesimo periodo del 2026 (+4,0% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2026 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente).



Il risultato netto registra un aumento del 40,7% nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2026, passando da 38,0 milioni nei primi nove mesi del 2025 a 53,4 milioni nel medesimo periodo del 2026 (+2,0% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2026 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente).



La situazione patrimoniale

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2026 è negativa per 447,6 milioni, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2025, ma in miglioramento rispetto al 30 giugno 2026. Tale andamento è riconducibile all’acquisto di azioni proprie per 42,7 milioni, al pagamento di prezzi differiti per acquisizioni per 27,3 milioni, all’acquisto di azioni MONY per 23,6 milioni, ed è in parte compensato dalla liquidità generata dall’attività operativa.



Le prospettive

Per il quarto trimestre, la società non vede discontinuità rispetto a queste tendenze. Il peso delle surroghe sul confronto dei ricavi si riduce, perché la loro flessione è iniziata alla fine del 2025, e Moltiply Insurance dovrebbe beneficiare dei maggiori incarichi ricevuti nei mesi estivi. Si attende quindi che l’esercizio 2026 si chiuda in continuità con i primi nove mesi, con EBITDA in crescita e margine in espansione rispetto al 2025, pur con la consueta stagionalità.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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