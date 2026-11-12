New York: calo per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , con una flessione del 2,78%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lumentum Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lumentum Holdings rispetto all'indice.





Il quadro di medio periodo di Lumentum Holdings ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 652,3 USD. Primo supporto individuato a 599,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 705.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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