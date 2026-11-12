New York: risultato positivo per Chevron
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso petrolifero statunitense, che avanza bene dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Chevron ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 218,6 USD. Supporto a 215,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 222,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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