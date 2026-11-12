PALLADIUM dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,43%.
La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.062. Supporto visto a quota 1.035. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.089.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)