Milano 10:06
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Dow Jones 11-nov
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PLATINUM dell'11/11/2026

Finanza
PLATINUM dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Seduta trascurata per il metallo bianco-argenteo, che archivia la giornata con un controllato 0%.

Lo scenario attuale del platino mostra un allentamento della trendline al test del supporto 1.528,2. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 1.555,2. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 1.517,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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