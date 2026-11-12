PLATINUM dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Seduta trascurata per il metallo bianco-argenteo, che archivia la giornata con un controllato 0%.
Lo scenario attuale del platino mostra un allentamento della trendline al test del supporto 1.528,2. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 1.555,2. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 1.517,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)