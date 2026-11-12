Rialzo in agguato per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Protagonista il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che chiude la seduta con un rialzo del 2,46%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 47,95 Euro, con stop loss posto a quota 44,93 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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