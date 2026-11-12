Toscana Aeroporti, EBITDA record a 40,8 milioni (+12,2%) nei nove mesi

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti ha registrato nei nove mesi ricavi totali consolidati a 126,9 milioni di euro, in aumento del 17,2% rispetto ai 108,3

milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. I ricavi operativi, al netto degli oneri di sviluppo network (16,3 milioni di euro; +15,8%), raggiungono i 96,4 milioni di euro, con una crescita del +8,6% rispetto agli 88,8 milioni di euro del 30 settembre 2025.



L’EBITDA raggiunge il miglior risultato mai conseguito nei primi nove mesi dell’anno, attestandosi a 40,8 milioni di euro rispetto ai 36,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2025 (+12,2%). L’EBIT si attesta a 28,8 milioni di euro, con un incremento del +5,7% rispetto ai 27,3 milioni di euro del 30 settembre 2025.



Il risultato netto consolidato raggiunge i 15,4 milioni di euro (+9,4%) e il risultato netto di periodo di pertinenza del Gruppo si attesta a 14,9 milioni di euro rispetto ai 13,9 milioni di euro dell’analogo periodo del 2025 (+7,0%), segnando il miglior risultato dei primi nove mesi nella storia del Gruppo.



L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2026 è pari a 99,8 milioni di euro (73,3 milioni di euro al 31 dicembre 2025 e 79,7 milioni di euro al 30 settembre 2025). La variazione è principalmente riconducibile all’assorbimento di cassa connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e alla distribuzione dei dividendi, parzialmente compensato dai flussi di cassa generati dalla gestione operativa. Il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) si attesta a 0,75 (0,59 al 31 dicembre 2025 e 0,66 al 30 settembre 2025).



Gli investimenti del Gruppo nei primi nove mesi del 2026 si sono attestati a 28,2 milioni di euro, in aumento del +67,6% rispetto ai 16,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2025. I principali interventi hanno riguardato il nuovo Terminal Arrivi dell’aeroporto di Pisa, l’impianto di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento e la progettazione della nuova aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Firenze.

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