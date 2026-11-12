TXT, nei nove mesi ricavi a 342,8 milioni (+21,8%) e confermato outlook 2026

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi 2026 TXT e-solutions ha registrato ricavi pari a 342,8 milioni, in crescita del 21,8% rispetto ai 281,5 milioni dei primi nove mesi 2025. La crescita organica è stata pari al 16, 4%, e le acquisizioni hanno contribuito per 15,0 milioni. I ricavi internazionali complessivi rappresentano il 15,1% dei ricavi totali dei primi nove mesi 2026.



L'EBITDA è stato di 53,3 milioni, in crescita del 29,5% rispetto ai primi nove mesi 2025 (41,1 milioni), dopo aver incrementato gli investimenti in ricerca e sviluppo pari a 18,7 milioni intera-mente spesati nel periodo (+4,9% rispetto ai primi nove mesi 2025). La marginalità sui ricavi è stata del 15,5%, in crescita di 93 bps rispetto allo stesso periodo del 2025.



L'EBIT Adjusted è stato di 43,8 milioni (+33,6%) con un'incidenza sui ricavi pari al 12,8%, dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali escluse PPA (0,8 milioni), e materiali (8,8 mi-lioni, di cui € 6,1 milioni relativi a IFRS 16). L'EBIT Adjusted neutralizza gli effetti puramente conta-bili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni e gli oneri non-ricorrenti di natura fiscale.



L'EBIT Reported è stato di 22,3 milioni, dopo aver rilevato ammortamenti di im-mobilizzazioni immateriali derivanti da Purchase Price Allocation per 8,8 milioni e oneri non ri-correnti per complessivi 12,7 milioni, relativi alla regolarizzazione della posizione fiscale di una società del Gruppo, inclusivi dell'accantonamento per oneri (11,2 milioni) e della svalutazione di un credito fiscale (1,5 milioni).



L'Utile netto Adjusted, che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni e l'effetto dell'accantonamento non-ricorrente relativo all'onere rilevato in merito alla posizione fiscale di una controllata di TXT, è stato di € 28,3 milioni nei primi nove mesi 2026, in crescita del 34,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi all'8,3% dei ricavi del periodo. L'Utile netto Adjusted esclude gli effetti fiscali derivanti dall'aggiustamento conta-bile su PPA.



L'Utile netto Reported è stato di 6,8 milioni, in diminuzione di 8,5 milioni rispetto ai primi nove mesi 2025 principalmente per effetto della contabilizzazione, nel corso del secondo trimestre 2026, di oneri non-ricorrenti di natura fiscale per 12,7 milioni.



La situazione patrimoniale

L'Indebitamento Finanziario Netto Adjusted consolidato al 30 settembre 2026 è pari a 126,2 milioni, in aumento di 27,3 milioni rispetto agli 98,8 milioni al 31 dicembre 2025. La variazione è principalmente riconducibile a operazioni di M&A per complessivi 39,2 milioni, inclusa la contabilizzazione di earn-out su acquisizioni per 9,9 milioni, ad aumenti di capitale in società parte-cipate di minoranza per 2,4 milioni, al riacquisto di azioni proprie per 4,1 milioni, al pagamento di dividendi per 4,4 milioni, al pagamento di interessi passivi e oneri finanziari, al netto dei pro-venti finanziari, per 6,7 milioni, e all'esborso legato ad oneri fiscali non-ricorrenti per 5,0 milioni. Tali impieghi hanno più che compensato la generazione di cassa del periodo.



L'outlook

Alla luce dei risultati conseguiti e della visibilità sull'andamento del business, il Gruppo conferma l'outlook per l'esercizio 2026, già comunicato in occasione dell'approvazione dei risultati seme-strali, che prevede ricavi pro forma vicini al mezzo miliardo di euro e un EBITDA margin nell'intorno del 15%. Tali aspettative trovano supporto nella consistenza del backlog, nella solidità della do-manda nei principali mercati di riferimento e nel progressivo rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo, in particolare nei settori Aerospace & Defence e Public Sector.

Condividi

```