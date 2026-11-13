Acea conferma guidance 2026 dopo primi nove mesi in crescita

(Teleborsa) - Acea , multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha effettuato investimenti netti pari a 796 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026 (+3% vs nove mesi 2025 escludendo ACEA Energia), con focus sui business regolati2 che rappresentano circa il 92% delle capex complessive. Investimenti lordi a 954 milioni di euro (vs 942 milioni dei 9M2025 escludendo ACEA Energia).



I ricavi consolidati pro-forma si attestano a 2.393,8 milioni di euro, in aumento del 5,4%, guidati soprattutto dalla crescita di Acqua Italia. Le attività regolate contribuiscono per circa 2 miliardi di Euro, rappresentando approssimativamente l'84% del totale dei ricavi.



L'EBITDA pro-forma ricorrente raggiunge 1.092 milioni di euro, in crescita del 5%, trainato soprattutto dalla solida performance di Acqua Italia. Includendo il contributo di Aquanexa, l'EBITDA evidenzia un aumento del 6%. L'Utile netto consolidato raggiunge 529,8 milioni di euro, in crescita del 27,6%. Il risultato beneficia, tra le altre, dell'iscrizione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di ACEA Energia (256 milioni). L'Utile netto ricorrente, pari a 263 milioni di euro, registra un incremento di circa il 14%, beneficiando anche della positiva dinamica registrata a livello operativo.



L'Indebitamento Finanziario Netto aumenta di circa 151 milioni di euro, passando da 4.962,9 milioni del 31 dicembre 2025 a 5.113,7 milioni al 30 settembre 2026. La variazione riflette principalmente il saldo netto delle operazioni di asset rotation, gli investimenti realizzati nel periodo, la distribuzione dei dividendi e il pagamento delle imposte, beneficiando al contempo del miglioramento del capitale circolante. Al 30 settembre 2026, il rapporto Net Debt/EBITDA LTM pro-forma si attesta a 3,49x, rispetto a 3,27x del 31 dicembre 2025. Il debito è per l'81% a tasso fisso e presenta una durata media pari a 3,8 anni.



"I risultati dei primi nove mesi confermano la solidità del nostro modello industriale e il percorso di crescita sostenibile del Gruppo - ha commentato l'AD Fabrizio Palermo - Il business idrico resta il principale motore di sviluppo, grazie al potenziamento delle infrastrutture e all'espansione territoriale. Proseguono inoltre gli investimenti nelle reti elettriche, sempre più resilienti e digitali e l'avanzamento, in ottica di economia circolare, di progetti ambientali strategici. Il nostro impegno resta focalizzato sulle infrastrutture essenziali, coniugando crescita, efficienza operativa e disciplina finanziaria per continuare a creare valore per i territori e per i nostri stakeholder".



Confermata la guidance 2026: (non include i risultati di ACEA Energia riclassificati nelle Attività Discontinue): EBITDA a +3%/+5% rispetto al 2025 restated di 1.365 milioni di Euro (l'EBITDA 2025 restated è calcolato al netto delle partite non ricorrenti, escludendo il contributo della rete AT nei 9M2025, del fotovoltaico ceduto nel 2025 e di Publiacqua); investimenti di circa 1,5 miliardi di Euro (1,2 miliardi di Euro netto contributi pubblici); ratio Net Debt /EBITDA 3,5-3,6x.

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