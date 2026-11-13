Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento del 3,41%.

Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 98,36. Supporto stimato a 92,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 104,43.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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