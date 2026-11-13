Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento del 3,41%.
Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 98,36. Supporto stimato a 92,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 104,43.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)