Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,1001. Prima resistenza a 1,1166. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,0946.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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