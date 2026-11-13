Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,1001. Prima resistenza a 1,1166. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,0946.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)