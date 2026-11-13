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Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 13/11/2026, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 13/11/2026, ore 15:40
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1058, con un movimento di soli -0,001 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1047, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 176,66, dopo aver aperto a 176,75.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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