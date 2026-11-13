Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Cambi: euro a 0,9243 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9243 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9243 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```